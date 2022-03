Zu Tränen gerührt : Hollywoodstern für Jennifer Lopez

Große Ehre: Stern Nr. 2500 für JLo. Auf dem Walk of Fame in Hollywood geht die Diva auf die Knie.

Latina-Star Jennifer Lopez (43) ist vor ihrem Stern auf Hollywoods «Walk of Fame» zu Boden gegangen. Bei der Enthüllung der Plakette am Donnerstag auf dem Hollywood Boulevard posierte die Sängerin und Schauspielerin vor jubelnden Fans und Fotografen auf dem glänzenden Stern. Es war eine besondere Ehre: Lopez wurde die 2500. Plakette zuteil.

Zu Tränen gerührt bedankte sich Lopez - in einem bodenlangen orangeroten Rock - bei ihren Fans. «Es war immer mein großer Traum, euch zu unterhalten», strahlte Lopez. Sie dankte ihrer Familie, darunter ihren fünfjährigen Zwillingen Max und Emme, für deren Unterstützung. «Ich liebe euch so sehr», sagte Lopez mit Tränen in den Augen. Auch ihr Freund, Tänzer Casper Smart, war dabei. Die Kinder stammen aus der geschiedenen Ehe mit Sänger Marc Anthony.