USA : Holpriger Start für Trumps Plattform «Truth Social»

Weil er vor einem Jahr von Facebook und Twitter verbannt wurde, hat Donald Trump ein eigenes soziales Netzwerk auf den Markt gebracht.

Donald Trumps eigene Online-Plattform hat am Montag einen holprigen Start hingelegt. Zwar war das Interesse an der Truth Social genannten App groß, doch stießen Nutzer und Nutzerinnen beim Versuch, sie herunterzuladen, auf Fehlerverweise oder wurden auf eine Warteliste gesetzt. Bis Ende März soll die App laut dem Unternehmen Trump Media and Technology Group (TMTG) vollständig einsatzfähig sein. Von ihr erhofft sich der Ex-Präsident ein Comeback in den Online-Netzwerken.