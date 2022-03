Länderspiel : Holtz will neuer Startelf eine Chance geben

LUXEMBURG – Die Fußball-Nationalmannschaft des Großherzogtums trifft am Dienstagabend in einem Testspiel auf die Auswahl von Bosnien und Herzegowina. Es wird erwartet, dass der Coach der «Rout Léiwen» auf einigen Positionen durchwechselt.

Nach der 1:3-Niederlage gegen Nordirland am Freitag und vor den Duellen in der Nations League im Juni steht für die Nationalelf Luxemburgs am Dienstagabend (20.45 Uhr) in Zenica ein Freundschaftsspiel gegen Bosnien und Herzegowina an. Nationaltrainer Luc Holtz wird dann Spielern Einsatzzeit geben, die am Freitag wenig davon bekommen haben. «Wenn ein Spieler nicht in der Startelf steht, liegt das nicht an seiner Leistung, sondern daran, dass ich jedem eine Chance geben möchte.» Wie schon gegen Nordirland kann der Nationaltrainer auf seinen kompletten Kader zurückgreifen.