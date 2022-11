Luxemburg: Home Office als Möglichkeit, toxischen Kollegen aus dem Weg zu gehen

LUXEMBURG – Die Anzahl an Klagen über Mobbing am Arbeitsplatz nimmt nicht ab, wie die Zahlen dieses Jahres vermuten lassen. Wie soll man damit umgehen?

«Heute habe ich einen unbefristeten Arbeitsvertrag, aber ich gehe mit einem Kloß im Magen arbeiten», sagt Sonia*, eine L'essentiel-Leserin. Sie reagiert damit auf einen kürzlich erschienenen Artikel zum Mobbing am Arbeitsplatz. Die Daten des Gewerbe- und Grubenaufsichtsamts («Inspection du travail et des mines») lassen vermuten, dass die Zahl der von Mobbing Betroffenen nicht sinkt. Weder in der Privatwirtschaft, noch im Öffentlichen Dienst. «Meine Frau wurde über Monate mental belästigt», sagt Marc*. Er habe aber auf Zeugenaussagen von Kollegen zählen können, um dieser Situation ein Ende zu bereiten.

«Man müsste genau definieren, was es bedeutet, gemobbt zu werden, damit es keinen Missbrauch gibt. Zu oft fühlen sich Leute in meinem Umfeld auf der Arbeit gemobbt, weil man immer mehr von ihnen verlangt», fährt Marc fort. Das Eurostat-Institut gibt an, dass im Jahr 2021 46.000 Angestellte aufgrund ihrer ausländischer Herkunft, ihres Geschlechts oder Alters, eine Form der Diskriminierung erlebten.

«Der Täter weiß genau, in welchem Moment er zuschlagen kann»

2022 sei das Thema, nach Meinung vieler betroffener Leser, nach wie vor «tabu». «Der Täter weiß genau, in welchem Moment er zuschlagen kann, ohne dass Zeugen, die ihn anschwärzen könnten, zusehen oder zuhören», so ein Leser. Ein anderer meint, es sei falsch, hauptsächlich mit dem Finger auf die Arbeitgeber zu zeigen. «Es werden eher Kollegen als Vorgesetzte als Mobber ausgemacht».

Aber warum zögern die Opfer, die manchmal tagtäglich stattfindenden Taten anzuprangern? «Warum schlagen sie nicht Alarm? Sie müssen sich doch nur wehren, anstatt zu leiden», sagt Diane*. «Ich wurde bei der Arbeit gemobbt, aber in der Bankfiliale hätte man das nie anerkannt. Anzeige zu erstatten, kommt nicht in Frage. Danach könnte ich sicher nicht mehr in Luxemburg arbeiten. Die Zahlen sind also weit von der Wirklichkeit entfernt», antwortet Sylvie*. Die Angst vor Konsequenzen im Fall einer Anzeige ist immer noch größer als der Wunsch, dem Mobbing ein Ende zu setzen. Und das, obwohl im Großherzogtum ein Verfahren eingeführt wurde, das es jedem Arbeitnehmer ermöglicht, beim Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt eine Meldung zu tätigen.

José* sagt von sich, er habe sich mit gesundem Menschenverstand aus der Situation befreit, indem er sich von toxischen Kollegen ferngehalten habe. Ein weiterer Leser schätzt, dass das Mobbing einer der Gründe sei, warum die Arbeit im Home Office nach wie vor großen Zuspruch genieße. «Die Regierung müsste das Home Office stärker fördern, wo immer es möglich ist. Auf die Art vermeidest du, toxische Personen in Deinem Arbeitsumfeld zu sehen.»

Eine weitere Idee, die Clara* vorbringt, ist, dem kündigenden Arbeitnehmer einen Anspruch auf Arbeitslosengeld zu geben. Das wäre ihrer Meinung nach eine Tür, um aus dieser psychischen Notlage herauszukommen. Denn man könne seinen Job zurzeit, im Gegensatz zu der weit verbreiteten Meinung, nicht einfach so auf die Schnelle kündigen.»

Manche Leser, die behaupten, Opfer von Mobbing am Arbeitsplatz gewesen zu sein, berichten von «Angst», «Depression» oder «psychosomatischen Beschwerden», bis hin zu «sozialen und finanziellen Konsequenzen». Aus all diesen Gründen, so François*, sei es nützlich, das «Gesetz des Schweigens» zu brechen.