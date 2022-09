Steuerabkommen: Will Frankreich die Homeoffice-Grenze für Luxemburg-Pendler aufheben?

Der französische Minister Bruno Le Maire (l.) arbeitet an einem neuen System für französische Grenzgänger. AFP

Im Interview mit L'essentiel hat Premierminister Xavier Bettel vergangene Woche offenbart, dass Luxemburg mit Frankreich über eine neue Steuerfreigrenze mit Frankreich verhandeln werde. Aktuell liegt sie bei 29 Tagen, auf 34 Tage haben sich die beiden Staaten bereits geeinigt, und laut des Premiers werde das Thema auch wieder auf der Agenda des für Ende des Jahres geplanten intergouvernementalen Treffens mit Frankreich stehen.

Hinter den Kulissen denkt Frankreich offenbar bereits über ein System nach, das Grenzpendlern ermöglichen soll, unbegrenzt aus dem Homeoffice zu arbeiten, wie die CSV-Abgeordneten Marc Spautz und Gilles Roth am Sonntagabend in einer parlamentarischen Anfrage dargelegt haben. Darin beziehen sie sich auf eine Pressemitteilung mit dem Titel «Noch ein Steuergeschenk für Luxemburg?», die unter anderem die französischen NUPES-Abgeordneten Charlotte Leduc und Martine Etienne am vergangenen Freitag veröffentlicht haben. Gemeint waren damit Äußerungen des französischen Wirtschaftsminister Bruno Le Maire, dass Frankreich «die Verfahren für luxemburgische Unternehmen über eine direkt von den französischen Staatsfinanzen erhobene Vorauszahlung vereinfachen» wolle. Ein «zwischenstaatlicher Steuerausgleich» könne es Grenzgängern auch ermöglichen, ohne jegliche steuerliche Einschränkung von zu Hause aus zu arbeiten.

Sollte sich die Telearbeit in Luxemburg etablieren? Je mehr desto besser! Ich finde die Situation angemessen, wie sie ist. Ich bin grundsätzlich gegen Homeoffice. Alle sollten vor Ort arbeiten. Mir ist das egal.

In ihrer parlamentarischen Anfrage fordern Marc Spautz und Gilles Roth die Regierung nun auf, ihre Position zu dem Thema darzulegen. Diese ist bislang eher schwammig. Nach seinen Gesprächen mit der französischen Premierministerin Elisabeth Borne hatte Premier Bettel vergangenen Mittwoch im L'essentiel-Interview lediglich erklärt: «Es ist wichtig, dass wir das Thema auf der Tagesordnung behalten und zusehen, wie wir den Alltag der Arbeitnehmer in Luxemburg verbessern können – im Einvernehmen mit den Arbeitgebern.» Er habe volles Vertrauen in Arbeitsminister Georges Engel (LSAP), Finanzministerin Yuriko Bakes, Großregionsministerin Corinne Cahen (beide DP) und in die Teams seiner französischen Amtskollegin, «dass sie eine gemeinsame Lösung finden werden».