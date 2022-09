Diese Pläne schmiedet Frankreich für Luxemburg-Pendler wirklich

In der französischen Linken ist man beunruhigt. Eine Mitteilung machte die Runde, wonach die Regierung dem Großherzogtum Vorzüge im Steuerrecht anbieten will. Isabelle Rauch (Horizons), Abgeordnete in der Nationalversammlung für der Region Thionville-Ost, widerspricht. Dies sei ein «beabsichtigtes oder unbeabsichtigtes» Missverständnis der Opposition. Der französische Wirtschaftsminister wolle «steuerliche Hindernisse» aus dem Weg räumen, die die Grenze der Telearbeit auf 29 Tage pro Jahr beschränkt. Es handele sich aber um kein «Steuergeschenk» an Luxemburg.