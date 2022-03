Luxemburg – Homeoffice-Pflicht für Unternehmen ist «heikel»

Arbeitsminister Georges Engel (LSAP) hat den Abgeordneten des Arbeitsausschusses am Donnerstagmorgen einen Gesetzesentwurf vorgestellt, der die Telearbeit in Unternehmen regeln soll. Dieser soll auch die zwischen den Sozialpartnern erzielte Vereinbarung umsetzen.

Demnach sollen Arbeitgeber in Unternehmen mit weniger als 150 Beschäftigten verpflichtet werden, den Betriebsrat zu informieren und zu konsultieren, wenn die Telearbeit eingeführt oder aktuelle Regelungen geändert werden. Nur in Unternehmen mit mehr als 150 Beschäftigten soll der Arbeitgeber demnach verpflichtet werden, eine Vereinbarung mit dem Betriebsrat zu treffen.

Dass der Gesetzesentwurf ein Recht auf Telearbeit einführe und damit den Arbeitgeber dazu verpflichtet, hält Arbeitsminister Georges Engel angesichts bestimmter Berufe, in denen Telearbeit nicht möglich ist (Gesundheitswesen, Baugewerbe etc.), für «heikel». Dennoch werde die Frage im nächsten Ausschuss «Telearbeit» behandelt. Dieser soll bereits in den kommenden zwei Wochen unter der Leitung von Dan Kersch zusammentreten.