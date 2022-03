Luxemburg : Homeoffice und Demos schmälern Schlussverkauf

LUXEMBURG – Zwar ist die Bilanz des Schlussverkaufs nach Ansicht der Einzelhändler zufriedenstellend, doch wirklicher Aufschwung hat noch nicht eingesetzt.

«Die ersten drei Samstage des Schlussverkaufs wurden durch die Demonstrationen gegen die Gesundheitsmaßnahmen stark beeinträchtigt», sagten die Händler, die wir gestern in der Groussgaass in Luxemburg befragt haben, einstimmig.

«Wir haben an diesen drei Tagen 50 Prozent der Passanten eingebüßt», so die Verkäuferin eines Bekleidungsgeschäfts. «Wir haben auch ein Ladenlokal im Einkaufszentrum Cloche d'Or. Wir haben unsere Zahlen verglichen und der Unterschied ist eklatant. Sie hatten eine normale Besucherzahl. Am jetzigen Samstag, dem letzten Tag des Schlussverkaufs, war der Marsch allerdings klein und wir hatten viele Kunden».