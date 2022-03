Cartoons mal anders : Homer Simpson im tödlichen Blutrausch

Donald Duck als höllischer Dämon und Kermit als gespenstischer Axtmörder: Conceptart-Künstler Dan Luvisi lässt uns an unseren gängigen Kindheits-Erinnerungen zweifeln.

«No Country For Old Muppets»

Einige Bilder nehmen Bezug auf Kinofilme. So etwa jene mit den Muppet-Figuren Gonzo und Fozzie Bär: «No Country For Old Muppets», so die Anspielung auf den Thriller der Coen-Brüder aus dem Jahr 2008.