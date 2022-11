Xavier Bettel zur EU: «Homosexuell, jüdischer Abstammung und liberal zu sein, hätte mich dreifach zum Tode verurteilt»

Xavier Bettel hat am Dienstag eine Rede zum 70. Jahrestag des EU-Parlaments gehalten. In der zollte er der ersten, gewählten Präsidentin des EU-Parlaments, Simone Viel (1979-1982), Respekt. «Sie war eine Überlebende der Konzentrationslager, der Lager, die auf unserem Gebiet waren». Die wiederum seien das Ergebnis falscher Ideologien gewesen, wie der des Nationalsozialismus. «Eine der dunkelsten Ideologien, die man auf unserem europäischen Gebiet je gesehen hat». Bettel verurteilte diejenigen, die «heutzutage so tun versuchen, als sei das die Lösung aller Probleme und die sogar die Existenz der Gaskammern verteidigen und leugnen».