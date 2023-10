Honduras: Kind wird beerdigt – und ruft plötzlich an

Am 15. Oktober 2023 brach für eine Mutter die Welt zusammen. Ein Passant entdeckte den leblosen, blutüberströmten Körper ihres Sohnes. Der Körper des Teenagers wies Schusswunden an Kopf und Hals auf. Familienangehörige identifizierten den Verstorbenen anhand einer markanten Brandnarbe an einem seiner Arme.