Krankenhäuser überfordert - Hongkong muss Corona-Leichen in Kühlcontainer lagern

Hongkong vermeldet derzeit die höchste Corona-Todesrate weltweit. Die rapide Ausbreitung der Omikron-Variante sorgt in der chinesischen Sonderverwaltungszone für eine massive Überlastung der Krankenhäuser. Ein besonders schockierendes Bild ging auf Twitter umher: Darauf ist zu sehen, wie Leichensäcke verstorbener Patienten in den gleichen Zimmern gestapelt werden, in denen lebende Patienten zur Behandlung untergebracht sind. Lokalen Medienberichten zufolge entstand das Foto wegen einer kurzfristigen Überfüllung der lokalen Leichenhallen, berichtet die Welt. Inzwischen sei die Lage entschärft und es gebe wieder genug Kühlcontainer, in denen die Leichen bis zur Bestattung gelagert werden könnten.