In Luxemburg : Hôpital Princesse Marie-Astrid soll verschwinden

NIEDERKORN – Das CHEM-Gebäude in Niederkorn soll bis Anfang 2025 abgerissen werden. Grund ist Asbest, der sich im Gebäude befindet. Über die Zukunft der Anlage wird diskutiert.

Mit der Zusammenlegung der drei CHEM-Standorte (Niederkorn, Esch/Alzette und Düdelingen) in das neue Südspidol, das in der Nähe des Kreisverkehrs Raemerich gebaut werden soll, können die Asbestentfernungsarbeiten beginnen.

«Das Hôpital Princesse Marie-Astrid (HPMA) in Niederkorn wird verschwinden. Es muss wegen des Funds großer Asbestmengen abgerissen werden», kündigte Dr. Hansjörg Reimer, Generaldirektor des Centre hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) am Montag an. Mit der Überführung der drei CHEM-Standorte (Niederkorn, Esch/Alzette und Düdelingen in das neue Südspidol, das in der Nähe des Kreisverkehrs Raemerich gebaut werden soll, können die Entfernungsarbeiten des Asbests beginnen.