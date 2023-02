Luxemburg: Horeca-Sektor sucht weiterhin nach Personal

Personal in der Küche und im Speisesaal: das Hotel- und Gaststättengewerbe braucht Arbeitskräfte in allen Berufen.

Gekürzte Arbeitstage, Schichtarbeit, abends, an Wochenenden und an Feiertagen. Wenn man sich das so vorstellt, ist das Hotel- und Gaststättengewerbe nicht sehr beneidenswert. Und das ist mit ein Grund dafür, dass der Sektor Schwierigkeiten hat, neue Mitarbeiter einzustellen. Das war schon vor der Pandemie der Fall, seitdem hat sich die Lage jedoch nicht verbessert. Insgesamt wurden der Adem im Jahr 2022 insgesamt 8014 offene Stellen in diesem Sektor in Luxemburg gemeldet, im Jahr 2019 waren es «nur» 3679.