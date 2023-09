Hormone: Darum wird Dein Haar während der Periode schneller fettig

Hungrig, quengelig, die eigenen Emotionen sind schwer zu bewältigen: Die Zeit während der Monatsblutung ist schon so nervig genug. Einen Bad Hair Day kann man da wirklich nicht gebrauchen – und trotzdem scheint es so, als ob die Mähne kurz nach dem Waschen schon wieder fettig ist. Ist das etwa alles nur Einbildung? Ganz und gar nicht. Das Phänomen hat sogar einen eigenen Namen: Period Hair (deutsch: Perioden-Haar). Dermatologin Dr. med. Marianne Meli erklärt, was dahintersteckt.