Horrende Ticketpreise: Passagiere auf Luxus-Kreuzer sitzen vor Grönland fest

Versuche, die vor Grönland gestrandete Ocean Explorer in Bewegung zu setzen, blieben bislang erfolglos. Ein entsandtes Patrouillenschiff dürfte erst am kommenden Freitag eintreffen.

1 / 3 Auch die Flut um Mitternacht reichte nicht aus, um ihn in Bewegung zu setzen: Der Luxus-Kreuzer Ocean Explorer. via REUTERS Ein Militärflug über das Schiff bestätigte, dass dessen Rumpf intakt zu sein scheint und kein Öl ausgetreten ist. Es gibt keine Berichte über Verletzte an Bord. via REUTERS Das Arktische Kommando entsandte das Patrouillenschiff Knud Rasmussen zur gestrandeten Ocean Explorer, es dürfte jedoch erst am Freitag eintreffen. Sunstone Ships

Die Ocean Explorer, die am Montag in einem entlegenen Fjord an der Ostküste Grönlands gestrandet ist, kann von der Besatzung des Schiffs weiterhin nicht wieder flottgemacht werden. Dies teilte eine Sprecherin des Arktischen Kommandos der dänischen Marine der Nachrichtenagentur AFP mit.

Der Kapitän des Schiffs habe zunächst die Flut um Mitternacht abgewartet, um zu versuchen, das Schiff in Bewegung zu setzen, sagte der Leiter des Arktischen Kommandos, Brian Jensen, wie aus Medienberichten zu erfahren ist. Aber der Schlamm – eine Mischung aus Sediment, Sand und Schlick, die ein nahe gelegener Gletscher hinterlassen hat – erzeuge einen starken Sog, der das Schiff an Ort und Stelle halte. Man wartete auf die nächste Flut, die am Dienstag um die Mittagszeit eintrat, aber auch dieser Versuch war erfolglos, so Jensen.

Rumpf offenbar intakt

Man befinde sich in einem Nationalpark im Nordosten Grönlands, wo es keine Bevölkerung gebe. «Zum Glück ist es ruhig und wir haben Zeit, denn es droht kein Sturm.» Ein Militärflug über das Schiff bestätigte, dass dessen Rumpf intakt zu sein scheint und kein Öl ausgetreten ist. Es gibt keine Berichte über Verletzte an Bord.

Die Ocean Explorer liegt zurzeit etwa 1400 Kilometer nordöstlich von Grönlands Hauptstadt Nuuk, wie die Bild schreibt. An Bord seien 206 Passagiere, bislang gebe es keine Berichte über eine unmittelbare Gefahr für Passagiere oder Umwelt, so der Leiter des Arktischen Kommandos. «Unsere oberste Priorität ist die Sicherheit der Personen an Bord», so Jensen.

Patrouillenschiff trifft am Freitag ein

Das Arktische Kommando entsandte das Patrouillenschiff Knud Rasmussen zur gestrandeten Ocean Explorer, es dürfte jedoch erst am Freitag eintreffen. Der dänischen Marine zufolge wurden zudem mehrere Kreuzfahrtschiffe in der Umgebung sowie die Küstenwache des wenige Hundert Kilometer entfernten Island gebeten, bei einem Notfall an Bord der Ocean Explorer einzugreifen.

Die Betreiberin des Schiffs, Aurora Expeditions, hat sich auf Polarreisen spezialisiert, darunter eine 30-tägige Kreuzfahrt, die laut der Website des Unternehmens mehr als 33.000 Dollar (rund 30.000 Euro) pro Person kostet. Das Unternehmen hebt die Erlebnisse hervor, die es anbietet, um den Ilulissat-Eisfjord, ein Unesco-Weltkulturerbe, zu besichtigen und Wildtiere wie Eisbären, Belugawale und Walrosse zu beobachten.