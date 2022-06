Belgien : «Horror-Haus» von Kindermörder Marc Dutroux wird abgerissen

Der Belgier Marc Dutroux hat Kinder entführt, missbraucht und getötet. Nun wird sein ehemaliges Haus abgerissen. Dort soll eine Gedenkstätte für die Opfer von Pädophilie geschaffen werden.

Marc Dutroux gilt nicht nur in Belgien als das Böse schlechthin. Der arbeitslose Elektriker war in den 90er-Jahren international als «Monster von Belgien» bekannt geworden, weil er sechs Mädchen entführt, gefoltert und monatelang missbraucht hatte.

Nun ist in Belgien mit dem Abriss des Wohnhauses des Mädchenmörders Marc Dutroux begonnen worden, um Platz für eine Gedenkstätte für die Opfer von Pädophilie zu schaffen. Die Abrissarbeiten am sogenannten «Horror-Haus» in Charleroi sollen etwa zehn Tage dauern, wie die Behörden am Dienstag erklärten.