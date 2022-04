China : Horror-Lockdown: Menschen schreien aus Fenster um Hilfe

Seit 28. März befindet sich die Metropole Shanghai in einem strengen Lockdown. Doch die Maßnahmen sorgen für Kritik.

Medizinisches Personal in Schutzkleidung (PSA) geht auf einer Straße, in einem abgeriegelten Bereich.

Seit fast zwei Wochen gilt in der chinesischen Metropole Shanghai ein strenger Lockdown. Insgesamt 26 Millionen Menschen befinden sich in Isolation. Die Stadt wurde vollständig abgeriegelt und auch der Betrieb öffentlicher Verkehrsmittel ist eingestellt. Mitarbeiter der meisten Unternehmen dürften nur noch im Homeoffice arbeiten.

Kinder von Eltern getrennt

Die Lebensmittellieferdienste in Shanghai wurden von der riesigen Nachfrage überwältigt und haben zusätzlich mit einem Mangel an Personal zu kämpfen. Die meisten Supermärkte in China wurden angewiesen, geschlossen zu bleiben, was nun zum Chaos führt, wie mehrere internationale Medien berichten.