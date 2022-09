Frankreich : Horror-Zahnarzt zieht Patienten massenhaft gesunde Zähne

Guedj, hier in Begleitung seines Vaters, drohen zehn Jahre Gefängnis.

Sarah war 18 und hoffte darauf, wie ein Filmstar zu lächeln. Das war das Versprechen ihres Zahnarztes. Wenige Wochen später war ihr Mund eine einzige Wunde. «Lionel Guedj hat mir geraten, mir alle Zähne zu entfernen. Er sagte, ich würde nie mehr Zahnprobleme haben», sagt sie. Hunderten von Patientinnen und Patienten erging es ähnlich. Der Ex- Zahnarzt könnte am Donnerstag in Marseille zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt werden.