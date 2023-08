Horrorflug: «Er schrieb seinen Abschiedsbrief auf ein Stück Papier» 

1 / 3 Der Eurowings-Flug EW 7514 vom Sonntag konnte nicht wie geplant auf Ibiza landen. Der Pilot musste nach Málaga ausweichen. (Symbolbild) IMAGO/Beautiful Sports Ein Blick auf GoogleFlights zeigt, dass die Eurowings-Maschine fast fünf Stunden unterwegs war und schlussendlich nach Málaga ausweichen musste. GoogleFlights Der Pilot musste nach Alicante ausweichen und konnte dort landen. IMAGO/Zoonar

Am Sonntag kreiste der Eurowings-Flieger mit der Flugnummer 7514 von Hamburg nach Ibiza fliegend über den Balearen – er erhielt keine Landeerlaubnis. Die spanischen Behörden haben zu diesem Zeitpunkt wegen des schweren Unwetters bereits die Alarmstufe «Orange» ausgerufen.

Flugzeug sackt 1000 Meter ab

In dem Flieger saßen 174 Passagiere, wie ein 32-jähriger Deutscher gegenüber der «Bild» erzählt. «Wir hatten bereits beim Abflug in Hamburg etwa 30 Minuten Verspätung. Für den Flug nach Ibiza waren rund drei Stunden angesetzt», so der Passagier. Nach rund zweieinhalb Stunden Flugzeit kam die Durchsage des Piloten, dass man nicht auf Ibiza landen könne, wegen des Unwetters sei der Flughafen gesperrt. Soweit so gut.

«Ich hab gesehen, wie die Flugbegleiterin anfing zu weinen. Da wusste ich, dass nichts mehr entspannt ist.» Passagier auf dem Eurowings-Flug von Hamburg nach Ibiza

«Ich meine, dass der Kapitän dann einen Landeanflug versucht hat, bei dem es zu einem brutalen Sinkflug kam. Der Flieger kippte unkontrolliert von rechts nach links. Es fühlte sich an wie in einem Free-Fall-Tower.» Wie die «Bild» weiter schreibt, sei die Maschine innerhalb von 60 Sekunden rund 1000 Meter abgesackt. «Ich habe gesehen, wie die Stewardess anfing zu weinen, sie hat sich weggedreht. Da wusste ich, dass nichts mehr entspannt ist.»

Ein Mann schrieb seinen Abschiedsbrief

Der 32-Jährige schildert gegenüber der «Bild», dass Menschen an die Decke geflogen sind. Ein weiterer Passagier sei zusammengebrochen. «Mein Sitznachbar schrieb seinen Abschiedsbrief auf ein Stück Papier. Ich habe mich am Sitz festgekrallt. Hinter mir saß ein Pärchen, der Mann sagte die ganze Zeit zu seiner Freundin ‹Ich liebe dich, ich danke dir für alles, mein Schatz›. Das war reale Todesangst, die wir da gespürt haben.»

Unwetter wüteten am vergangenen Wochenende auf den Balearischen Inseln.

Der Deutsche schildert weiter, dass im Flugzeug eine gespenstische Stimmung herrschte. «Nach gefühlt fünf bis zehn Minuten startete der Pilot die Turbinen durch, in dem Moment hat es einen dumpfen Knall gegeben. Es hieß, dass ein Blitz das Flugzeug getroffen hat – die Bordelektronik fiel aus.»

Alicante als Notlösung

Ursprünglich beabsichtigte der Pilot, Kurs auf Málaga zu nehmen, was eine zusätzliche Stunde Flugzeit in Anspruch genommen hätte. Bestand möglicherweise ein Treibstoffmangel? Wenig später teilte er mit, dass die Entscheidung gefallen sei, in Alicante zu landen. 15 Minuten später, konkret um 12.18 Uhr, setzte das Flugzeug sicher auf dem Boden auf.

«Weil wir am Flughafen keinen Platz hatten, standen wir noch mal eine Stunde am Boden. Die Klimaanlage war ausgefallen, der Flieger stand in der prallen Sonne», so der Deutsche. Mit Bussen wurden die Passagiere vom Rollfeld gebracht. Eurowings bestätigt den Vorfall gegenüber der «Bild».

«Nach der Landung wurde das Flugzeug wegen der durchflogenen Wetterlagen einer Inspektion durch Techniker unterzogen.» Sprecher von Eurowings

Ein Sprecher der Airline: «Nach der Landung wurde das Flugzeug aufgrund der durchflogenen Wetterlagen von außen einer Sicht-Inspektion durch Techniker unterzogen – einen Blitzeinschlag können wir allerdings für diesen Flug nicht bestätigen.»