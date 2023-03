Spanien: Hotelangestellter diskriminiert Marokkos Nationalteam auf Instagram und wird festgenommen

In Spanien ist ein Angestellter eines Hotels festgenommen worden, weil er in Onlinediensten rassistische Kommentare über die sich dort aufhaltende marokkanische Fußballnationalmannschaft veröffentlicht hatte. Der 27-jährige Spanier wurde am Sonntag gegen Mitternacht in dem Hotel in Madrid festgenommen und wird möglicherweise wegen Hassverbrechens angeklagt, wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte.