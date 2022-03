Nerven liegen blank : HSV-Spieler prügeln sich in der Kabine

Eklat in der Kabine des HSV in der Halbzeitpause gegen Wolfsburg: Die Schweizer Nationalspieler Valon Behrami und Johan Djourou gehen aufeinander los.

Der Hamburger SV steckt weiterhin in der Krise. Am Samstag verlor der Traditionsverein sein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg 0:2 und weist neu vier Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz auf. Bei den beiden Schweizern im Team sind während der Halbzeitpause die Sicherungen durchgebrannt.

Wie die Bild in Erfahrung brachte, sind sich Valon Behrami und Johan Djourou in die Haare geraten. Die Nationalmannschaftskollegen sollen sich einen Faustkampf geliefert haben, so heftig, dass beide zu Boden gingen und selbst dann noch weiter aufeinander einprügelten. Auslöser für den Ausraster sei eine taktische Diskussion gewesen.