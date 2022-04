DFB-Pokal : HSV will nach Liga-Absturz die Überraschung gegen Freiburg

Der HSV hat im Halbfinale des DFB-Pokals Heimrecht, ist aber gegen den SC Freiburg der Außenseiter. Das Stadion ist ausverkauft, die Fans glauben an die Überraschung. Freiburg hofft auf eine Premiere.

Einziger Zweitligist, einziger Cupgewinner - der Hamburger SV ist im Halbfinale des DFB-Pokalwettbewerbs der größte Außenseiter und kann trotzdem die meisten Erfolge vorweisen. Am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) erwartet der Sechste der 2. Fußball-Bundesliga im Volksparkstadion den Bundesliga-Fünften SC Freiburg, der in sein erstes Endspiel will. Tags darauf (20.45 Uhr) stehen sich im zweiten Halbfinale RB Leipzig und der 1. FC Union Berlin gegenüber.

Favorit in Hamburg sind die Breisgauer, die in der Meisterschaft auf dem Sprung in die Champions-League-Plätze sind. «Das eine ist die Papierform, das andere ist die Wahrheit auf dem Platz», sagte HSV-Trainer Tim Walter am Montag. Er hält eine Überraschung durchaus für möglich. Sein Kollege Christian Streich kündigte an: «Wir fahren mit Demut nach Hamburg. Wir möchten uns diesen Traum, den wir uns bis jetzt hart erkämpft haben, ermöglichen.»