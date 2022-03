Neuer Rekord : «Hubble» entdeckt den bislang am weitesten von der Erde entfernten Stern

Er leuchtete vor 12,8 Milliarden Jahren und ist längst explodiert. Jetzt entdeckte das Weltraumteleskop das letzte Lebenszeichen des Sterns Earendel – sein Licht, das im All unterwegs ist.

Das Weltraumteleskop Hubble hat den bislang am weitesten von der Erde entfernten Einzelstern entdeckt. Der extrem heiße und helle sogenannte Überriese habe vor rund 12,8 Milliarden Jahren geleuchtet, also nur etwa 900 Millionen Jahre nach dem Urknall, teilten Astronomen in einer Studie mit, die am Mittwoch in der Fachzeitschrift «Nature» veröffentlicht wurde. «Wir hatten definitiv einfach Glück», sagte der Doktorand Brian Welch, Chefautor der Studie, über die Entdeckung.