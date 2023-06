Police Grand-Ducale: Hündin Arina ist jetzt Sprengstoffexpertin für die Ukraine

Bei einer Abschlusszeremonie in Polen wurde Arina übergeben.

Nach ihrer Ausbildung wurde sie an einen neuen Hundeführer gewöhnt.

Die 14 Monate alte Arina wird im Kriegsgebiet der Ukraine helfen. Die Malinois-Hündin ist vier Monate lang in Luxemburg als Sprengstoffhund ausgebildet worden. Wie die Police Grand-Ducale am Dienstag in einer Mitteilung schreibt, war die Ausbildung der Hündin Teil des «EU-Mine Detection Dog Project» (EU-MDDP). Zu ihren Skills gehören nun laut Polizei die Grundprinzipien im Umgang mit Sprengstoff nach derzeitigem EU-Standard: Anzeigeverhalten, Erkennen verschiedener Sprengstoffsorten und Weiteres.