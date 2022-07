Im falschen Pick-up mitgefahren : Huhn nach Odyssee wieder mit Besitzern vereint

Das ausgebüxte Huhn hatte es sich im Juni im Fahrgestell eines Pickup-Trucks bequem gemacht – und fand sich nach einer Fahrt mit Geschwindigkeiten von um die 100 Stundenkilometer etwa 20 Kilometer entfernt in der größten Stadt des US-Staats, Burlington, wieder. Jemand, der in einer Fußgängerzone in der Stadt einen Kaffee trank, entdeckte das Huhn – und ahnte gleich, dass es in einer misslichen Lage war, wie der Sender WCAX berichtete. «Das ist ein Huhn! Das ist ein Huhn in der Kirchstraße und ich weiß nicht, wieso es da ist», sagte Lo Fasano dem Nachrichtensender. Dann sei er tätig geworden.