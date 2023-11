«Humor ist mein Ventil»: Oliver Pocher droht Amira mit öffentlichem Verriss

1 / 6 Amira und Oliver Pocher haben kürzlich ihre letzte gemeinsame Podcast-Folge veröffentlicht. Ab jetzt geht es ohne sie weiter. imago images/localpic Olivers Ex-Ehefrau Alessandra Sandy Meyer-Wölden springt ein. Jetzt wurde die erste Folge veröffentlicht. imago images/Future Image Oliver und Sandy waren von 2010 bis 2014 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. imago stock&people

Nach der Trennungskrise setzt Oliver Pocher den früheren Paar-Podcast mit Noch-Ehefrau Amira Pocher (31) nun mit seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (40) fort. Jetzt wurde die erste Folge von «Die Pochers – frisch recycelt» veröffentlicht. Darin sprechen die beiden über die Gründe für die Fortsetzung des Podcasts und die schwierige Situation, in der beide gerade stecken. So erklärte der 45-Jährige zunächst zur Fortsetzung: «Wir wissen ja, dass dieser Podcast normalerweise mit Amira stattfinden würde und ich ganz normal mit ihr reden würde. Dann haben uns die Ereignisse ein bisschen überrollt oder gerade auch mich, dass ich dann gucken musste, was man macht, wie man es weiter macht.»

Der Podcast sei trotzdem ein total wichtiges Medium und Baustein «von dem, was ich so mache». Zudem habe sich Podcastplattform Podimo weiter eine Mann-Frau-Kombination gewünscht. Weiter witzelte Pocher und richtete das Wort an Sandy Meyer-Wölden: «Dann konnte ich ja die Ex-Frauen durchgehen und ehe man sich versah, habe ich dich gefragt, ob du das nicht machen möchtest, nicht nur als Aushilfe.» Pocher glaube, dass seine neue Podcast-Partnerin «das eine oder andere Interessante auch erzählen» könnte.

Für sie sei das Ganze eine Überraschung gewesen, erklärte Meyer-Wölden, die mit Pocher vier Jahre verheiratet war und drei gemeinsame Kinder hat. «Wir haben die letzten Tage und Wochen des Öfteren telefoniert und ich war mir der Situation natürlich bewusst. Es ist dann eben so entstanden, dass du mich gefragt hast, ob ich darauf Lust hätte, und so sitzen wir jetzt heute hier. Es ist keine einfache Situation, auch für mich nicht, da ich natürlich auch ein Familienmensch bin und ich mit Amira befreundet bin und wir diese jahrelange Patchwork-Konstellation hatten. Es ist ja auch bekannt, dass das euer Projekt und euer Baby ist. Ihr habt das zusammen aufgebaut. Ich war auch Fan und Zuhörerin.» Es sei zwar nahe gelegen, dass man den Podcast in der Familie behalte, trotzdem sei das für sie auch keine einfache Situation.

Oliver Pocher droht Amira mit öffentlichem Verriss

Es sei nicht geplant, «dass wir jetzt hier den großen Abrechnungspodcast machen», beteuerte Pocher. «Ich muss ja auch wirklich sagen, gerade dass wir dieses Patchwork-Ding wieder ins Laufen bekommen haben, da hat Amira einen großen Anteil daran.» Sie sei ein toller Mensch und habe ihr damals die Hand gereicht, betonte auch Meyer-Wölden. «Sie hat sich für uns eingesetzt, dass wir auf den richtigen Weg kommen und unseren Frieden schließen. Das werde ich ihr nie vergessen.» Die lebenslange Verbundenheit bleibe bestehen. Einen Seitenhieb kann er sich aber dennoch nicht verkneifen: «Es gibt ja noch einen dritten Beteiligten, der in dieser Situation mit dabei ist – und den finde ich nicht so geil», spielte der TV-Star gleich auf die Gerüchte um Amiras neue Liebe an, die sie wiederum öffentlich dementiert hat.

Das Ganze habe für ihn «ein sehr hohes Comedy-Potenzial», sagte er und drohte seiner Noch-Ehefrau: «Da werde ich das eine oder andere zu erzählen haben und den Finger in die Wunde legen.» Er sei nun mal Comedian und Entertainer und «da liegen jetzt ein paar Elfmeter, die muss man dann auch verwandeln», so Oliver Pocher weiter. Die Trennung sei «kurios» abgelaufen und «das werde ich verarbeiten auf der Bühne. Wir sind da dran», kündigte der 45-Jährige an. Sein Handeln begründet er ganz einfach: «Humor ist mein Ventil.»

Sandy Meyer-Wölden betont: «Amira ist weiterhin eine Freundin von mir»

Meyer-Wölden wiederum betont, dass sie keine bösen Absichten mit dem Podcast habe. «Amira ist weiterhin eine Freundin von mir. Ich habe ihr auch versichert, bevor wir das Projekt gestartet haben und ich zugesagt habe, dass ich nicht gegen sie schießen möchte. Es ist überhaupt nicht meine Absicht, irgendjemand schlechtzumachen.» Sie habe das Gefühl, dass durch die Schlagzeilen über die Trennung die Situation «so ein bisschen außer Kontrolle» geraten sei. Man müsse nun vor allem versuchen, die fünf Kinder zu schützen. «Ich denke, wir werden auch als Familie zusammenhalten, und das Wichtigste ist jetzt auch, einen Rosenkrieg zu vermeiden.»

Sandy Meyer-Wölden und Oliver Pocher werden auch gemeinsam auf der Bühne zu sehen sein. Am 24. November im Gloria in Köln werden die beiden einen Live-Podcast machen. Sie waren von 2010 bis 2014 verheiratet und haben eine Tochter (13) sowie Zwillingsjungen (12). Amira Pocher heiratete der Comedian 2019 und bekam mit ihr zwei Söhne (2 und 3). Ende August 2023 verkündeten sie ihre Trennung im Podcast.

