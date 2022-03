Tsunami in Japan : Hund aus dem Meer gefischt

Ein Wunder auf vier Pfoten: Die japanische Küstenwache hat einen Hund drei Wochen nach dem verheerenden Tsunami gerettet. Das Tier überlebte auf einem Dach.

Drei Wochen nach der todbringenden Flutwelle hat die japanische Küstenwache vor der Küste in Kesennuma einen Hund von einem im Meer treibenden Hausdach gerettet.

Der Hund war am Freitag von einem Helikopter aus mehrere Kilometer vor der Küste der Präfektur Miyagi im Nordosten Japans entdeckt und in einem Rettungsboot an Land gebracht worden. Noch im Boot frass er den Angaben nach Würstchen und Kekse. Das schwarze Halsband des Hundes habe keine Hinweise auf seinen Besitzer enthalten.