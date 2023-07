Großregion: Hund beißt Kind ins Gesicht

Ein Kind ist in Saarbrücken von einem Hund ins Gesicht gebissen und verletzt worden. Der Fünfjährige lief am Dienstag gemeinsam mit seinem sechsjährigen Bruder zu dem Tier, vermutlich um mit ihm zu spielen, wie die Polizei in der saarländischen Hauptstadt am Donnerstag erklärte. Der Hund biss zu und verletzte den Jungen am Augenlid.