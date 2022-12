Luxemburg : Hund beißt Spaziergängerin – Besitzerin ignoriert den Vorfall

Am Montagmorgen ist eine Frau um 7 Uhr in der Rue Karl Marx in Düdelingen von zwei Hunden angegriffen worden. Laut Polizeimeldung sind die angeleinten Hunde an der Frau vorbeigelaufen, einer von ihnen hat sie in die Hand gebissen. Trotz der Bissverletzung sei die Besitzerin der Hunde weiter gelaufen.