«Pee on me» : Hunde pinkeln Trump ins Gesicht

Der US-Präsident steht angeblich auf Pipi-Spiele. In New York kann er diese nun mit Vierbeinern ausleben. Zumindest indirekt.

Ob das berüchtigte «Golden Shower»-Tape tatsächlich existiert, wissen wir auch nach fast zwei Jahren der Trump'schen Präsidentschaft nicht. Doch die Gerüchte halten sich hartnäckig: The Donald soll auf Natursekt stehen. Ob eine amerikanische Agentur an dieses Gerücht dachte, als sie die neusten Sehenswürdigkeiten New Yorks entwickelt hat.