Widerstand ist zwecklos : Hundebabys als Massen- Vernichtungswaffe

Was ist knuffiger als One Direction? One Direction mit Hundewelpen im Arm. Mädchenherzen sind diesem Anblick schutzlos ausgeliefert. Wir klagen an.

Das Konzept der Boyband funktioniert bereits seit Jahrzehnten nach dem gleichen Schema und mit demselben absonderlichen Erfolg. Dass man es bei diesem Konzept vor allem auf die Geldbeutel der heranwachsenden Kinder und deren besorgten Eltern abgesehen hat, ist nichts neues.

Dass Teenager nun mal Teenager sind und dass diese Zeit des Aufwachsens und der Selbstdefinierung bei Gott keine einfache Ära im Lebend eines Individuums ist, steht außer Frage. Zudem kann und sollte man in dieser Phase Richtung Adoleszenz und der damit herbeigehenden Mündigkeit und Selbstverantwortung die Teenies nicht vor sich selbst schützen, sondern sie auch ruhig die eine oder andere Erfahrung machen lassen.

Trotzdem: Betörend-putzigen Boybandmitgliedern noch ein Labrador-Welpen in die Arme zu drücken grenzt an eine Kriegserklärung gegen jeglichen noch überbleibenden rationalen Widerstand junger Boyband-Fans. Nach diesen Bildern sind Teenager-Herzen nun One Direction endgültig voll und ganz hörig und ausgeliefert. Das Betrachten der obigen Bildstrecke geschieht deshalb auf eigene Verantwortung.

So flauschig wie auf Wolke Sieben: One Direction und die Hundewelpen: