Großbritannien : Hundebesitzer ließen «Tiggy» systematisch verhungern

Diverse Menschen wären wohl auch mit einem Stofftier überfordert. Der Fall von «Tiggy» geht unter die Haut, doch die Täter wurden jetzt verurteilt.

«Ich dachte zunächst, der Hund sei tot», erzählte Staatsanwalt Daniel Bambury den englischen Medien, über seine erste Begegnung mit Lurcher-Hündin «Tiggy». Sie lag zusammengerollt im Wohnzimmer ihrer Besitzer Reece Milburn und Kerry Patterson in Northumberland (England), war komplett nackt und nur noch Haut und Knochen. Die Geschichte der Hundehalter, dass sie «Tiggy» erst am Vortag in diesem Zustand auf der Straße fanden, stellte sich schnell als gemeine Lüge heraus.