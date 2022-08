Pretoria : Hundert Geier in Südafrikas Kruger-Nationalpark tot aufgefunden

In Südafrikas berühmtem Kruger-Nationalpark sind 100 Geier und eine Hyäne tot aufgefunden worden. Die Tiere hatten vermutlich von vergifteten Büffelkadavern gefressen, teilte die Nationalparkbehörde Sanparks am Freitag mit. Zwanzig weitere Geier seien von Wildhütern lebend gefunden und zur Behandlung in ein Rehabilitationszentrum gebracht worden.