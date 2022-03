Australien : Hunderte fliehen vor Buschbrand – ein Toter

In der westaustralischen Stadt Perth war es am Wochenende bis zu 43 Grad heiß. Ein Buschbrand zerstörte zahlreiche Häuser, dabei kam ein Mann ums Leben.

Bei einem heftigen Waldbrand im Westen Australiens ist ein Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben der Rettungskräfte starb er am Sonntag in einem Vorort von Perth bei dem Versuch, sein Haus vor den Flammen zu schützen. In Parkerville, wo sich das Feuer aus noch unbekannten Gründen entzündet hatte, wurden vier zunächst als vermisst geltende Menschen wohlbehalten aufgefunden.

Das Feuer zerstörte in der landschaftlich schönen Region Perth Hills nach Angaben der Feuerwehr bislang 49 Häuser und etwa 350 Hektar Wald. Starke Winde peitschten die Flammen bis zu 20 Meter hoch.

Susan Daniels berichtete der Zeitung «The West Australian», sie habe Flammen an der Hauswand der Nachbarn gesehen, dann sei sie los gerannt. «Als ich mich umdrehte, sah ich nur noch eine Feuerwand.» Im Fernsehen habe sie später die Ruinen ihres völlig zerstörten Hauses gesehen, sagte Daniels weiter. Sie sei zusammengebrochen, aber letztlich froh, dass sie überlebt habe

62-Jähriger kollabierte

Am Montag kämpften etwa 275 Feuerwehrleute gegen das Feuer an. Etwas kühlere Temperaturen halfen dabei, die am Sonntag unter Kontrolle gebrachten Flammen weiter einzudämmen. Am Sonntag hatten noch 41 Grad geherrscht, eine kühle Brise drückte das Quecksilber am Montag auf weniger als 30 Grad.

Das erste Todesopfer, ein 62-jähriger Mann, hatte offenbar versucht, auf dem Dach seines Hauses Wasser auszubreiten, um der Glut zuvorzukommen. Dabei sei er kollabiert und gestorben, teilte die Feuerwehr mit. Ironie des Schicksals: Sein Haus blieb von den Flammen verschont. Zwei Feuerwehrleute mussten am Sonntag wegen Erschöpfung behandelt werden.

Neben starken Winden begünstigte auch eine Hitzewelle, daß sich das Feuer in Perth Hills schnell ausbreiten konnte. Am Samstag war die Temperatur in Perth auf 43 Grad geklettert, der heißeste Tag in der Stadt seit sechs Jahren.