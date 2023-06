Mahnfahrt: Hunderte Motorradfahrer wollen verunglückter 28-Jähriger gedenken

Tessy ist am 4. Mai 2023 auf der N27 in Höhe Bockholtz (Gemeinde Goesdorf) mit einem Felsen kollidiert und tödlich verunglückt.

Motorradfahrerinnen und -fahrer verunglücken besonders oft. Eines der jüngsten Opfer ist die 28-jährige Tessy. Vor knapp einem Monat, am 4. Mai, ist sie auf der N27 in Höhe Bockholtz (Gemeinde Goesdorf) mit einem Felsen kollidiert und tödlich verunglückt. Die Ermittlungen laufen noch, doch sie sei nicht die einzige Verkehrsteilnehmerin in dem Moment gewesen, berichtet Annie Loschetter von den «Rebel Biker Girls» gegenüber L'essentiel. Sie selbst war mit dem Opfer befreundet und ist über ihren Tod zutiefst erschüttert. «Sie war eine liebe und lebensfrohe Frau und jemandes Tochter und Partnerin», erzählt die Bikerin.