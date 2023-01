«Ich zahle nicht»: Hunderttausende Europäer wollen die Stromrechnung boykottieren

In Deutschland haben erst etwas mehr als 2000 Menschen die Initiative unterzeichnet, in England aber schon über 260.000.

Dieses Jahr kommt für viele mit der neuen Stromwerkrechnung der Preisschock. Nun regt sich Widerstand in Europa. Wenn die Menschen die Rechnung nicht bezahlen können, sollen sie es sein lassen, sagen Initiatoren der diese Woche in Deutschland lancierten Initiative «Wir zahlen nicht» .

«Keine Profite mit Grundbedürfnissen»

Laut den Initiatoren braucht es eine internationale Vernetzung, weil sich der Strommarkt nicht nur an nationalen, sondern an europäischen Regularien bemisst. Der Strom in Deutschland wird auch heute noch zu großen Teilen aus Kernenergie und Kohlekraft gewonnen. Die Parteien in Regierungsverantwortung hätten jahrelang den Ausstieg aus diesen Technologien erklärt, ohne einen klaren Umsetzungsplan. Das Resultat seien hohe Preise und eine unsichere Versorgungszukunft.