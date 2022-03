Unwetter in Japan : Hunderttausende fliehen vor Überschwemmungen

Massive Überflutungen und Erdrutsche wegen sintflutartiger Regenfälle. Im Südwesten Japans müssen sich Hunderttausende Menschen in Sicherheit bringen.

Bei schweren Unwettern im Südwesten Japans sind vermutlich mehrere Menschen ums Leben gekommen. Bei 14 Menschen in einem Altenpflegeheim in dem von Überschwemmungen betroffenen Dorf Kuma in der Provinz Kumamoto sei «Herz- und Atemstillstand» diagnostiziert worden, berichtete der japanische Fernsehsender NHK am Samstag. Dies ist eine in Japan oft benutzte Formulierung, bevor der Tod von Menschen amtlich bestätigt wird.