Luxemburg: Hunderttausende Kürbisse verschönern den Herbst

Orange, rot, grün, weiß oder auch mehrfarbig. Auf den Kürbisfeldern um Christian Hahns Bauernhof ist ein breites Farbenspektrum vertreten. In Roodt, im Westen des Großherzogtums bilden hunderte Kürbisse verschiedenster Formen, Butternut und andere, eine außergewöhnliche Kulisse, die wirkt, als sei sie einer Halloween-Party entnommen.

Für den Landwirt bedeutet die Schar an Kürbisgewächsen jedoch mehr. Sie erzählt seine Geschichte. Die Geschichte einer Wette. «Wir haben 2001 angefangen, da war ich 17 Jahre alt», sagt Christian. «Wir haben ganz klein angefangen, auf 15 mal 15 Metern. Ich hatte die Kürbisse im Garten meiner Mutter gesehen und wir haben angefangen, sie auf einem Feld des Bauernhofs meiner Familie anzupflanzen. Wir verkauften sie vor Ort».

Im folgenden Jahr gingen sie auf Märkte in Düdelingen und in Luxemburg-Stadt, bevor sie 2003 ins Cactus-Netzwerk eintraten. Das Abenteuer begann. «Mit dem Boom, den Halloween durchmachte, wurde es größer und größer. Wir haben mit zwei Ar angefangen und sind heute bei circa neun Hektar. Das ist enorm», sagt der Landwirt.

Vor dem Bauernhof erkunden die Kinder einer Kindertagesstätte in Windhof alle Sorten. «Wir kommen jedes Jahr zu Besuch. Die Kleinen gehen mit einem Flaschenkürbis wieder heim. Da sind viele Farben dabei. Wir bereiten uns auf Halloween vor und kaufen beim hier ein. Die Kinder nehmen das mit nach Hause und das macht sich auch bei den Eltern bekannt», unterstreicht Tiphanie Gilles, die Direktorin der Kindertagesstätte «Le temps d'un rêve».

«Es ist harte Arbeit, alles wird von Hand mit der Gartenschere geschnitten, aber es ist schön, denn man schneidet nie zwei Mal denselben Kürbis». Die Kürbisernte beginnt in Luxemburg Mitte August und endet, nach drei bis vier Monaten, an Halloween. Wir kaufen die Samen, stellen sie in ein Gewächshaus und pflanzen sie dann, etwa im Mai an».