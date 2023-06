Protest in Polen: Hunderttausende marschieren gegen «Rückfall in totalitäre Zeiten»

Dicht gedrängt standen am 4. Juni 2023 die Demonstranten in Polen vor dem Regierungsgebäude im Zentrum von Warschau.

In Warschau haben am Sonntag Hunderttausende Menschen gegen die nationalkonservative Regierung Polens demonstriert. Die Organisatoren sprachen von der größten Demonstration seit dem Ende des Kommunismus im Jahr 1989. Laut Stadtverwaltung nahmen rund eine halbe Million Menschen an der von der Opposition organisierten Kundgebung teil. Der Oppositionspolitiker und ehemalige EU-Ratspräsident Donald Tusk warnte, die Demokratie in Polen liege im Sterben.

Demonstranten aus ganzem Land angereist

Tusk wandte sich in der Altstadt Warschaus an die Demonstranten und erklärte, die Rolle der Opposition sei derzeit «von vergleichbarer Bedeutung» wie in den 1980er Jahren beim Protest gegen den Kommunismus. «In aller Stille stirbt die Demokratie. Von heute an wird es nicht mehr still sein», sagte Tusk. «Auf dass die Demokratie nicht sterben möge – trotz der täglichen Angriffe von Kaczynskis PiS auf ihre Pfeiler.»