Japan : Hungerstreik im Zoo – Otter und Pinguine protestieren gegen billigeres Futter

Weil sie statt den traditionellen japanischen Stöckern nun normale Makrelen vorgesetzt bekommen, sind einige Tiere im Hakone-en-Aquarium in den Hungerstreik getreten.

In einem japanischen Aquarium sind Pinguine und Otter aus Protest gegen Einsparungen in ihrem Speiseplan in den Hungerstreik getreten: Nach Angaben des Leiters des Hakone-en-Aquariums, Hiroki Shimamoto, verschmähen einige besonders wählerische Pinguine und alle Otter die normalen Makrelen, die ihnen neuerdings anstelle der traditionellen japanischen Stöcker vorgesetzt werden. «Sie spucken sie einfach wieder aus», berichtete er der Nachrichtenagentur AFP.