Die «Geheimwaffe» : Hunziker moderiert neue ZDF-Sendung

Vier Stunden Schlager mit Michelle Hunziker: Die schweiz-italienische Moderatorin wird ab Ende August in einem neuen ZDF-Sendeformat zu sehen sein.

Michelle Hunziker wird im August eine neue Open-Air-Schlagersendung im ZDF moderieren. «Ich freue mich schon wahnsinnig auf die Sendung. Das wird sicher ein großer Spaß», sagte Hunziker der «Bild am Sonntag». Das vierstündige Schlager-Festival aus der Strand-Arena am Timmendorfer Strand wird am 26. August ausgestrahlt.