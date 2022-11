Promi-Love : Hunzikers Doc küsst eine Andere

Das Liebeskarussell um Michelle Hunziker (45) dreht sich immer schneller. Nach 10 gemeinsamen Jahren gaben die Blondine und ihr Mann, Tomaso Trussardi (39) im Januar dieses Jahres die Trennung bekannt. «Wir setzen uns dafür ein, das Aufwachsen unserer wunderbaren Mädchen mit Liebe und Freundschaft fortzusetzen», so das damalige Statement. Ihre beiden Töchter Sole (9) und Celeste (7) verbinden die Beiden für immer und auch ein öffentlicher Rosenkrieg war nie Thema. Nun tauchten Fotos auf, die Hunziker und Trussardi in verdächtiger Pose zeigen. Hunziker kuschelt sich an ihn, er küsst sanft ihre Stirn. Dieser Moment wird von Tochter Celeste bei einem Spaziergang in den Dolomiten festgehalten.