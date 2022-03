Jack Whites Ehe-Ende-Sause : Hurra, wir lassen uns scheiden!

Rocker Jack White lässt sich von seiner Model-Frau Karen Elson scheiden - und feiert das Ereignis mit seiner Ex und gemeinsamen Freunden mit einer Party.

«Karen Elson und Jack White geben heute bekannt, dass sie sich scheiden lassen. Wir bleiben enge und vertraute Freunde und Co-Eltern unserer wundervollen Kinder Scarlett und Henry Lee. Wir sind so dankbar für die Zeit, die wir teilten und die Zeit, die wir noch teilen werden und dass wir zusammen sehen können wie unsere Kinder aufwachsen», erklärten sie in einer gemeinsamen Stellungnahme. «Um die Zeit, die wir hatten, zu ehren, schmeissen wir eine Scheidungsparty.»

Die Veranstaltung wird heute Abend, am 10. Juni, in Nashville stattfinden. Die beiden haben sich offenbar dazu entschlossen, um den Leuten zu zeigen, wie ernst es ihnen mit der «Lass uns gute Freunde bleiben»-Floskel ist. «Ein gemeinsamer Abend in Nashville, um unsere Freundschaft neu zu bekräftigen, um die Vergangenheit und Zukunft mit engen Freunden und der Familie zu feiern», hiess es in dem Statement weiter. Das ist nur für enge persönliche Freunde und die Familie. Also bitte keine Begleitungen oder Schnorrer.»