USA : Hurrikan Ian sorgt in Florida für Stromausfälle und Überschwemmungen

Hurrikan «Ian» hat im US-Bundesstaat Florida für Stromausfälle und Überschwemmungen gesorgt. Der als «extrem gefährlich» eingestufte Wirbelsturm hatte am Mittwoch mit Windgeschwindigkeiten von 240 Stundenkilometern bei Cayo Costa die Südwestküste Floridas erreicht, wie das Nationale Hurrikan-Zentrum (NHC) mitteilte. In der nahegelegenen Stadt Fort Myers standen ganze Stadtviertel unter Wasser, in mehr als zwei Millionen Haushalten fiel der Strom aus.