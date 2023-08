Hurrikan: Idalia rast mit 193 Stundenkilometern auf Florida zu

Der Sturm ist nun ein ausgewachsener Hurrikan und hat schon für heftige Schäden im Westen Kubas gesorgt. Es wird erwartet, dass er am Mittwoch als Hurrikan der Kategorie 4 über Florida zieht.

1 / 7 Ein Blick auf den Strand von Lido Key, während sich der Hurrikan Idalia nähert. AFP 29. August 2023: Der Hurrikan «Idalia» steuert auf die Westküste Floridas zu. Er könnte Windgeschwindigkeiten von mindestens 209 Kilometern pro Stunde erreichen. IMAGO/ZUMA Wire In der Gemeinde Cedar Key gingen mehr als ein Dutzend Beamte der Staatspolizei von Florida von Tür zu Tür, um Bewohner vor Sturmfluten mit einer Höhe von bis zu 4,5 Metern zu warnen. REUTERS

Vor der erwarteten Ankunft von Hurrikan Idalia haben Floridas Behörden die Bewohner bedrohter Küstengebiete noch einmal eindringlich zur Flucht aufgefordert. «Sie müssen jetzt wirklich gehen», mahnte Gouverneur Ron DeSantis. «Jetzt ist die Zeit.» Bis Dienstagabend (Ortszeit) gewann Idalia über warmen Gewässern im Golf von Mexiko weiter an Kraft und hielt mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 177 Kilometern pro Stunde auf den US-Staat Florida zu.

Am frühen Mittwochmorgen könnte der tropische Wirbelsturm als Hurrikan der Kategorie 4 (von 5) die Westküste Floridas erreichen – mit Windgeschwindigkeiten von mindestens 209 Kilometern pro Stunde. Das nationale Hurrikan-Zentrum der USA warnte vor «zerstörerischen, lebensbedrohlichen» Winden.

Überschwemmungen in Kuba

Schon seit Montag sorgte Idalia im Westen Kubas für peitschenden Regen. In der für Tabakanbau bekannten Provinz Pinar del Río kam es zu schweren Überschwemmungen, mehr als 60 Prozent der Bewohner hatten keinen Strom, wie Staatsmedien berichteten. Die Priorität sei, die Energieversorgung und das Kommunikationsnetz wiederherzustellen und die Landwirtschaft im Blick zu haben, sagte Kubas Staatschef Miguel Díaz-Canel bei einer Kabinettssitzung am Dienstag. «Erntet, was immer ihr ernten könnt, und rüstet euch für mehr Regen», ergänzte er. Mögliche Todesopfer oder Schäden meldeten Kubas Staatsmedien zunächst nicht.

In der Gemeinde Cedar Key gingen mehr als ein Dutzend Beamte der Staatspolizei von Florida von Tür zu Tür, um Bewohner vor Sturmfluten mit einer Höhe von bis zu 4,5 Metern zu warnen. Die Ortsvorsteherin Sue Colson hatte eine Botschaft an fast 900 Menschen in der Gegend, für die eine Evakuierungsanordnung galt: «Ein Wort: Gehen Sie weg», betonte Colson. «Das ist nicht etwas, über das man diskutiert.»

Gouverneur DeSantis mahnte die Bevölkerung, auf die Anweisungen der Behörden zu hören. Es sei nicht unbedingt nötig, gleich den Staat zu verlassen. Es reiche schon, sich in eine sichere Unterkunft in höher gelegenen Gebieten zu retten, erklärte er. «Dort können Sie den Sturm aussitzen, dann können Sie zu Ihrem Haus zurückgehen.» US-Präsident Joe Biden erklärte am Dienstag im Weißen Haus, er habe mit DeSantis telefoniert und ihm jegliche Hilfe zugesagt, die er benötige.

Schulen geschlossen

Auf Autobahnen Floridas, die aus der Gefahrenzone führen, wurden Mautgebühren ausgesetzt. Notunterkünfte wurden geöffnet, Hotels bereiteten sich auf eine Aufnahme von Evakuierten vor. Rund 5500 Nationalgardisten wurden mobilisiert. Zwei der größten Flughäfen in der Region stellten den Betrieb ein, viele Schulen entlang der Golfküste Floridas wurden geschlossen, ebenso etliche Colleges und Universitäten.

Für 22 Bezirke gab es Evakuierungshinweise, für bestimmte Personen in acht der Bezirke waren sie zwingend. Betroffen waren jene in tiefer gelegenen Gegenden und Küstengebieten oder Bewohner von Mobilheimen, Wohnmobilen und Booten sowie jene, die im Falle eines Stromausfalls besonders gefährdet wären.

Nach seiner Ankunft dürfte Idalia laut Vorhersagen über Florida hinwegziehen und am Donnerstag dem Süden des Nachbarstaats Georgia sowie den Staaten North und South Carolina Starkregen bringen. In beiden Staaten wurde der Notstand vorsorglich erklärt. Damit wird die Freigabe von Staatsmitteln für die Nothilfe und eine Mobilisierung Hunderter Nationalgardisten und anderen Personals ermöglicht.