Hurrikan «Katrina» : Hurrikan-Wiederaufbau – Brad-Pitt-Stiftung trifft Millionen-Vergleich

Eine von Hollywood-Star Brad Pitt (58) gegründete gemeinnützige Stiftung und die Besitzer von dieser nach den Zerstörungen durch Hurrikan «Katrina» errichteten Häusern haben sich auf einen Vergleich in Höhe von 20,5 Millionen Dollar geeinigt. «The Times-Picayune/The New Orleans Advocate» berichtete am Mittwoch, vorbehaltlich der richterlichen Zustimmung werde jeder der 107 Hausbesitzer des Programms zum Empfang von 25.000 Dollar (rund 24.500 Euro) für bereits erfolgte Reparaturen an den mangelhaften Häusern in einem der am schwersten von dem Hurrikan betroffenen Gebiete in New Orleans berechtigt sein.