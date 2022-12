Daytona Beach, Florida : Hurrikans legen 200 Jahre unter Sand begrabenes Schiffswrack frei

Forscher untersuchen in Florida das Wrack eines rund 200 Jahre alten Schiffs. Das unter dem Sand begrabene Wrack wurde nur dank heftiger Stürme entdeckt.

Nun wird es von Archäologen und Helfern in mühseliger Handarbeit freigelegt.

Das Wrack liegt an der Küste bei Daytona Beach.

Zwei Hurrikans haben im US-Staat Florida die Überreste eine Holzschiffs aus dem 19. Jahrhundert freigelegt. Strandbesucher und Rettungsschwimmer entdeckten die zwischen 24 und 30 Meter langen Balken am Thanksgiving-Wochenende in Daytona Beach vor einigen Häusern, die der Hurrikan Nicole dem Erdboden gleichgemacht hatte.

«Jedes Mal, wenn man ein Schiffswrack am Strand findet, ist das wirklich ein erstaunliches Ereignis», sagte der Meeresarchäologe Chuck Meide, der am Dienstag mit einem Team von Experten aus St. Augustine in Florida zur Fundstelle kam. Er bezeichnete die Entdeckung als selten, aber nicht einzigartig. «Es scheint, dass das mit dem Klimawandel und den intensiveren Hurrikan-Saisons immer häufiger vorkommt.»