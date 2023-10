Hygiene: Das sind die ekligsten Stellen an deinem Körper

Wasch dich hinter den Ohren! Wer bei diesem Satz als Kind die Augen verdreht hat, sollte das noch mal überdenken. In einer Studie wurde herausgefunden, dass es dort vor Bakterien nur so wimmelt.

Die Ohren behängen wir gerne mit Schmuck, dahinter waschen wir uns allerdings offensichtlich nicht gründlich genug. Pexls/Karolina Grabowska

Schon als Kind konntest du es abstreiten, wie du willst, am Ende hatte Deine Oma meistens doch recht. Zuletzt zeigt sich das in einer neuen Studie, die im Wissenschafts-Magazin Frontiers of Microbiology veröffentlicht wurde. Darin werden die Stellen in unserem Körper offenbart, die besonders belastet von Keimen und Bakterien sind – und siehe da: Hinter den Ohren, in den Zehenzwischenräumen und im Bauchnabel-Raum solltest du dich wirklich gründlich waschen, wie schon Deine Omi dich immer ermahnt hat.

Wie gründlich wäschst Du Dich in der Dusche? Natürlich ausgiebig am ganzen Körper! Schon sehr, aber über Beine, Füsse und Co. lasse ich nur Wasser laufen. Mit Duschgel wasche ich mich nur unter den Achseln, im Intimbereich und an Stellen wie den Füssen. Etwas Wasser muss die Sache richten.

Um das zu beweisen, spannten die Forschenden ihre Studenten und Studentinnen ein. 129 Lernende analysierten regelmäßig Abstriche ihrer Haut auf Bakterien und Keime . Die Theorie dahinter wurde passenderweise auf Grandma Hypothese (deutsch: Oma-Hypothese) getauft.

Deine Füße mögen sauber sein, aber sind es deine Zehenzwischenräume auch? Pexels/ROCKETMANN TEAM

An trockenen (und potenziell intensiver gereinigten) Partien wie den Unterarmen und Waden fanden die Tester und Testerinnen ein ausgewogenes Mikrobiom vor, also eine Ansammlung von Bakterien im Gleichgewicht, sodass die Haut gesund und widerstandsfähig bleibt. Du ahnst vermutlich schon, was jetzt kommt: Die Proben, die hinter den Ohren, am Bauchnabel und in den Zehenzwischenräumen entnommen wurden, fielen nicht so positiv aus. Keime und Bakterien tummelten sich. Dazu sind die Bereiche oft von Kleidung bedeckt und bleiben damit dunkel, warm und feucht – perfekte Bedingungen für wachsende Kulturen von Krankheitserregern.

Leichtes Spiel für Krankheiten

Gerät das Mikrobiom aus dem Gleichgewicht, wird es zum leichten Ziel für Hautkrankheiten oder Irritationen, lässt zusätzlich aber auch leichter Keime in den Körper eindringen. Du solltest also hier gründlicher schrubben, als bisher. Der kleine Duschgel-Rest, der quasi per Zufall über die Partien läuft, reicht offensichtlich nicht aus, um dem Risiko aus dem Weg zu gehen.

An welchen Stellen sollten sich andere Menschen Deiner Meinung nach gründlicher waschen?