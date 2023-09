Hygiene: Wie lange ist Wasser in der angebrochenen Flasche haltbar?

Mineralwasser: Qualität hat ihre Grenzen

Grundsätzlich ist Mineralwasser ein streng überwachtes Lebensmittel, frisch geöffnet kann es immer bedenkenlos getrunken werden – auch wenn die Flasche länger im Warmen stand. Allerdings gibt es auch für Mineralwasser ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. In Glasflaschen liegt es bei rund zwei Jahren, bei PET-Flaschen oft bei etwa einem Jahr. Wird Mineralwasser kühl und dunkel gelagert, ist es in der Regel auch lange nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums trinkbar.

Bakterien und Keime in Leitungswasser

Plastikflaschen gründlich reinigen

Wiederverwendbare Wasserflaschen sollten regelmäßig in der Spülmaschine gereinigt werden, PET-Flaschen lieber nicht mehrmals befüllt werden. Denn Untersuchungen haben gezeigt: In Deiner Trinkflasche sind mehr Bakterien, als auf deinem WC-Sitz. Damit sie sauber bleibt, sollte man die wiederverwendbare Flasche jeden Tag mit heißem Seifenwasser auswaschen – und einmal pro Woche richtig gründlich reinigen.

Die Haltbarkeit von Wasser hängt also von der richtigen Lagerung ab. Wer sein Wasser in saubere Behältnisse abfüllt und es an warmen Tagen nicht lange Sonnenlicht aussetzt, kann es beruhigt über längere Zeit trinken. Generell ist das gesundheitliche Risiko durch Keime oder Bakterien für gesunde Menschen eher gering, am meisten leidet der Geschmack des Wassers.